Milan-Lazio, Pioli: “Ibrahimovic non ha i 90′: potrà fare uno spezzone”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, non dovrebbe schierare Zlatan Ibrahimovic titolare in Milan-Lazio di domani. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Lazio , partita della 3^ giornata di Serie A in programma domani, alle ore 18:00 , a 'San Siro'. Interrogato su che formazione schiererà domani sul terreno di gioco e, soprattutto, se Zlatan Ibrahimovic potrebbe farne parte sin da subito, Pioli ha dichiarato quanto segue.

"Schiererò la miglior formazione possibile in base a quello che ho visto in questi giorni. Ora dobbiamo pensare alla Lazio. Ibrahimovic può fare uno spezzone di gara, non ha certo i novanta minuti nelle gambe. Vedremo che scelte farò dall'inizio". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza >>>