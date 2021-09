Milan-Lazio, Pioli: “Ibrahimovic e Kessié disponibili per domani”

Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié saranno convocati e a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Lazio di domani. L'ammissione in conferenza

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Lazio, partita della 3^ giornata di Serie A in programma domani, alle ore 18:00, a 'San Siro'. Interrogato sulla possibile presenza di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié nella lista dei convocati, Pioli ha detto: “Stanno bene. Hanno lavorato con continuità e sono disponibili per giocare domani”. Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza >>>