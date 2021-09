Milan-Lazio, Pioli: “Ibrahimovic? Condizione non ottimale, andrà gestito”

Zlatan Ibrahimovic ci sarà domani per Milan-Lazio a 'San Siro'. Ma per Stefano Pioli, tecnico rossonero, il campione svedese andrà dosato

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Lazio , partita della 3^ giornata di Serie A in programma domani, alle ore 18:00 , a 'San Siro'. Interrogato su come andrà gestito, in queste gare a partire da quella contro la Lazio, il rientrante Zlatan Ibrahimovic , Pioli ha risposto quanto segue.

"Ibra è un grande e sa benissimo le sue condizioni. Ha lavorato tanto e si è sacrificato tanto in questo periodo per recuperare. Ha lavorato dalla mattina alla sera, dimostrando grande professionalità. Adesso sta bene: nessun elemento della squadra può giocare tutte le 7 partite che ci aspettano in questi giorni. Non ha ancora la condizione ottimale, e andrà sicuramente gestito. Mi auguro che possa avere quella continuità che è un po' mancata". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza >>>