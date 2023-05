Pioli: “Non c’è un Milan 1 o 2. Manca il risultato, ma giochiamo bene”

Il Milan si prepara per una partita chiave. La gara di domani pomeriggio contro la Lazio è fondamentale per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League . Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia della partita contro i biancocelesti. Ecco un estratto delle sue parole sul turnover.

Se tornano i titolarissimi e se c'è qualche rimpianto per le scelte: "So quello che faccio e perché lo faccio. Poi so assumermi le responsabilità se i risultati non vengono. Non c'è un Milan 1 o 2, ci sono giocatori che stimo e di cui ho fiducia. I pareggi sono arrivati con varie formazioni. La squadra gioca bene, manca il risultato".