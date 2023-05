Milan, Pioli: “Il nostro lavoro ci ha portato a migliorare”

L'allenatore del Milan, Pioli, ha parlato in conferenza prima della partita con la Lazio. Ecco le parole sulle prestazioni di questa stagione

Il Milan si prepara per una partita chiave. La gara di domani pomeriggio contro la Lazio è fondamentale per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League . Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia della partita contro i biancocelesti. Ecco un estratto delle sue parole sulle differenze dello scorso anno.

PM - Se pensa che il livello del Milan si sia involuto o evoluto: "No, il nostro obiettivo era di controllare di più le partite. Ci stiamo riuscendo. Non possiamo prendere gol in transizione. Il nostro peccato è che con la mole di lavoro che facciamo dobbiamo fare gol. Penso che il nostro lavoro ci ha portato a migliorare".