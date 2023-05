Milan-Lazio, Pioli: “Dominato in alcune partite, ma ottenuto poco”

Il Milan si prepara per una partita chiave. La gara di domani pomeriggio contro la Lazio è fondamentale per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League . Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia della partita contro i biancocelesti. Ecco un estratto delle sue parole sulle difficoltà contro le 'piccole'.

Sulla fatica con le piccole: "Non è una coincidenza. Nelle ultime sei giornate la squadra ha controllato e dominato le partite di più delle partite precedenti e nel campionato precedente. Abbiamo ottenuto poco. 2 vittorie e 4 pareggi, doveva essere il contrario per come abbiamo giocato. Io mi auguro che domani controlleremo e domineremo come nell'ultimo periodo. Dobbiamo essere più concreti ed efficaci".