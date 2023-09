Milan, Pioli: “In quattro per lo scudetto. Juventus favorita”

Alla vigilia di Milan-Lazio, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto sulla Juventus favorita

Siamo alla vigilia della settima giornata di Serie A. Il Milan, dopo le vittorie contro il Verona e il Cagliari, si prepara a ospitare la Lazio. La sfida contro i ragazzi di Sarri sarà domani alle ore 18 allo stadio San Siro. Come di consueto, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa. Sono stati tanti i temi toccati dal tecnico del Milan (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI). Ecco un estratto su chi vede favorita per lo scudetto e su chi potrebbe lottarselo.