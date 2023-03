Milan, Kalulu: “Non importa il ruolo. Pioli mi spinge a fare bene”

Pierre Kalulu, stagione dopo stagione, è diventato un punto fermo della difesa del Milan. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Emiliano Guadagnoli

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato della sua carriera, di quello che può migliorare e dei rossoneri. Ecco le sue parole in conferenza stampa con la FranciaU21.

"Penso che si possa cercare sempre qualcosa in più, si può sempre migliorare. Che si tratti dell'aspetto difensivo o offensivo a seconda della posizione in cui giocherò, se centrale o laterale. Naturalmente, ho molte cose da migliorare. Posso migliorare ancora, sia nei punti deboli che quelli di forza, ho l'età giusta".

Su cosa migliorare: "Devo, a parer mio, essere sempre un giocatore completo. Se ci sarà un posto per me in squadra, sarà o centrale o laterale. Ma in ogni caso, sono determinato a fare bene, Pioli mi spinge su questo, dicendomi di essere una soluzione. Non importa dove sei messo, devi essere presente".

Sul ruolo: "Se domani mi chiedete se posso giocare in qualsiasi posizione, vi dirò che sarà possibile per me. Non inizierò a fare preferenze".

Su cosa si sente migliorato: "Sono migliorato nella cattiveria difensiva. Penso che quando si tocca quel livello, che sia con il Milan in campionato o la Champions League. Posso migliorare di testa. I difensori di questo calibro sono tutti più o meno uguali, ho fatto i migliori progressi sulla mentalità e sulle cattiveria".

Sull'Italia: "In Italia migliori sulla tattica, sia in difesa che in attacco. Da parte mia, quando guardo le altre partite, vedo cose in cui puoi dire a te stesso: "Su questo punto tattico non sto sbagliando nulla, ma lì sono stato un po' più stupido, ho commesso un piccolo errore lì". Il calcio si vede più dal punto di vista tattico. Stiamo facendo anche dei progressi su quello che si vede nei video". Milan, Boniface sulle tracce di Osimhen: ecco il nuovo obiettivo del Diavolo