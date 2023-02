Milan, Kalulu: “Il fatto di non vincere ti rende più forte”

Il difensore Pierre Kalulu è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Tottenham , valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Uno dei temi toccati dal francese è stato quello delle sensazioni che ha provato nel tornare a vincere. Kalulu ha risposto che questa è la prima volta che ha passato un momento così, ma il faticare ti rende più forte quando ne esci. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Pierre Kalulu sull'essere tornati a vincere

"È la prima volta nella mia carriera in cui ho vissuto un momento in cui non si vince. È difficile perché il morale è basso. Però è un passo che ti rende più forte dopo".