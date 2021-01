Milan-Juventus, Pirlo: “Per me è una gara importante” | News

Ultime Notizie Milan Juventus: le parole di Pirlo

MILAN NEWS – Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Pirlo ha parlato dei suoi trascorsi rossoneri.

"Il Milan è una squadra con la quale ho giocato tanto e vinto tanto. Per me è una partita importante, anche se la società è cambiata molto visto che c'è solo più Maldini che conosco. Sarà comunque stupenda anche perché è la prima volta che l'affronto da allenatore".