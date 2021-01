Milan-Juventus, Pioli: “Giocare per un pareggio? Noi vogliamo vincere”

Milan-Juventus, Pioli sul pareggio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Juventus, ha risposto così sulla possibilità pareggio per i rossoneri. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Se tu approcci la partita per il pareggio è la strada che più ti porta alla sconfitta. Dobbiamo giocare il nostro calcio, con serietà, cercando di fare la nostra partita. L'approccio deve essere al meglio delle nostre possibilità. Noi vogliamo vincere. Io sono contento a fine partita quando i ragazzi danno il massimo senza rimpianti. Quando l'abbiamo fatto abbiamo portato a casa risultati positivi".