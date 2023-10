Milan, Pioli: “Tonali? Gli sarò vicino e proverò ad aiutarlo”

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, il Milan si prepara a tornare in campo. I rossoneri, che hanno chiuso in testa prima della sosta, si trovano subito una big sul loro cammino: domani alle ore 20:45, allo stadio San Siro, arriverà la Juventus dell'ex Massimiliano Allegri . Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia della partita in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul caso scommesse e Tonali ( QUI TUTTA LA CONFERENZA ).

"Siamo rimasti sorpresi dalla situazione. Ma in questo momento sappiamo le cose tramite ciò che voi scrivete, ma non ci sono cose ufficiali. Il nostro pensiero va a Sandro (Tonali), che è stato con noi fino a poco tempo fa. Non mi sento di giudicarlo per ciò che eventualmente ha fatto, ma per come spero supererà questo momento. Gli volevo bene 10, ora 100. Sa che in qualsiasi momento se posso aiutarlo, sarò al suo fianco". Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di 'San Siro' >>>