Milan, Fonseca: “Loftus-Cheek? Per lui ora è difficile. Ecco perché”

Su Loftus-Cheek un po’ morbido e se gioca domani: “Qui tutti hanno giocato e hanno avuto opportunità, diverse volte. Sono contento di lui. Ha avuto difficoltà all’inizio, è un giocatore che porta palla, non è di spazio. Col Napoli ha fatto una bella partita, sta migliorando. Solo che dopo ho anche altri problemi: ho Pulisic e Reijnders in un buon momento. È difficile ora per lui. Anche Fofana sta bene. Lui deve aspettare, lavorando bene come sempre per essere pronto. Sono sicuro che giocherà tanto, abbiamo tante partite. Difficile per lui quando non gioca, come per tutti. Sono soddisfatto che lavora sempre bene ed è sempre pronto”.