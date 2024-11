Milan, come sta Gabbia? Fonseca rivela le condizioni del difensore

Come sta Gabbia e sui pochi duelli vinti e le poche palle recuperate, se è problema di caratteristiche: “Sì, mi sembra che non siamo molto aggressivi difensivamente. Però questi duelli sono in tutto il campo, siamo quelli che hanno più azioni di pressione offensiva. Non siamo aggressivi difensivamente, sono anche le caratteristiche dei giocatori. Lavoriamo per portare aggressività sui duelli. Sull’anticipo… Ci sono tante cose importanti. Stiamo lavorando, in settimana abbiamo lavorato tanto sugli 1 vs 1. Lavoriamo per questo. Gabbia sta bene, si è allenato ed è pronto per giocare”.