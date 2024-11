Milan, Fonseca: “Dobbiamo trovare equilibrio. Ecco come fare”

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca , tecnico del Milan , ha parlato alla vigilia del big match di campionato con la Juventus . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Come si raggiunge più equilibrio: “Vuole tre mediani. Sono d’accordo con Ibrahimovic. Dobbiamo trovare equilibrio. Se non avessimo mai giocato bene, mai difeso bene, non lo direi. Però lo abbiamo fatto, con le squadre migliori. Se possiamo farlo con i più forti è perché abbiamo queste qualità. Penso che sia una situazione di concentrazione e atteggiamento. Il modo in cui vediamo le partite con le squadre più piccole. È una questione mentale. Stiamo lavorando e parlando. Solo così possiamo trovare equilibrio e lo stiamo facendo. Quando parliamo del problema difensivo parliamo tanto dei difensori. Ma non sono solo loro. Se non pressiamo bene davanti, i giocatori hanno più la palla scoperta. Penso sia problema di concentrazione”.