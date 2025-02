Milan, Joao Felix: “Giocare con 4 attaccanti? Sì che si può, ecco perché”

Intervenuto alla conferenza di presentazione, Joao Felix , arrivato in prestito dal Chelsea in quest'ultima sessione invernale di calciomercato, ha parlato del Milan e della sua nuova avventura in rossonero. Tanti i temi toccati, dal suo ruolo in campo al possibile ingaggio a titolo definitivo fino al paragone con una leggenda come Ricardo Kakà . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Se è possibile giocare con tutti e quattro gli attaccanti: "Sì, ovvio che sì. Non so se è normale oppure no ma di solito le persone vedono che la difesa è molto importante. Ma non vuol dire che con 4 attaccanti non ci sia difesa. Siamo attaccanti, ma quando c'è da difendere ci siamo anche noi a fare il nostro lavoro. Aiutiamo in difesa, cerchiamo l'equilibrio come avete visto nel secondo tempo contro l'Empoli. Abbiamo difeso bene e abbiamo attaccato bene, è possibile fare entrambe le cose".