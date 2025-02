Milan, Joao Felix: “Conceicao? Mi ha convinto subito. Ecco cosa mi ha detto”

Intervenuto alla conferenza di presentazione, Joao Felix, arrivato in prestito dal Chelsea in quest'ultima sessione invernale di calciomercato, ha parlato del Milan e della sua nuova avventura in rossonero. Tanti i temi toccati, dal suo ruolo in campo al possibile ingaggio a titolo definitivo fino al paragone con una leggenda come Ricardo Kakà. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!