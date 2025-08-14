Milan, Jashari: “Sicuro di poter crescere. Allegri fa divertire”

Allegri è rimasto meravigliato dalla prima prestazione, se anche lui. E se ha un obiettivo stagionale: "Ne approfitto per ringraziare Allegri per le parole che ha speso per me. Per due mesi non avevo giocato, quindi ho fatto un po' fatica a trovare il ritmo. Però mi sono sentito libero, ho cercato di fare la mia partita e ho imbastito buone trame. Dopo due giorni non è facile, ma se scendi in campo col Milan devi giocare bene. Ci tenevo a dare un'ottima impressione. Ho sicuramente tanti margini di miglioramento, sono sicuro di riuscire a crescere ancora. Questa squadra merita tanti trofei, parlando di obiettivi, dobbiamo vincere il più possibile. Io voglio fare bene ogni partita, ma tutti i giocatori vogliono questo".