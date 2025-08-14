Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Jashari: “Sicuro di poter crescere. Allegri fa divertire”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Jashari: “Sicuro di poter crescere. Allegri fa divertire”

Ardon Jashari AC Milan Calciomercato Milan
Ardon Jashari, centrocampista svizzero, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente. Le sue parole su Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca sempre meno alla prima partita stagionale ufficiale dei rossoneri: il Milan, infatti, giocherà in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto. Tra i convocati ci sarà anche Ardon Jashari al momento il colpo più importante del calciomercato rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente.

Milan, Jashari: "Allegri? C'è un'armonia incredibile in spogliatoio. Posso ancora ..."

—  

Le prime impressioni su Allegri: "Sono qui da una settimana, ma non posso che spendere parole positive. Fa divertire. Dopo il primo giorno ho avuto subito la sensazione fosse a stretto contatto coi giocatori. Il giusto equilibrio tra la professionalità e il rapporto fuori dal campo. C'è un'armonia incredibile in spogliatoio, ma poi quando siamo in campo si tratta di vincere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Jashari si presenta! Ecco le sue parole in conferenza stampa>>>

Allegri è rimasto meravigliato dalla prima prestazione, se anche lui. E se ha un obiettivo stagionale: "Ne approfitto per ringraziare Allegri per le parole che ha speso per me. Per due mesi non avevo giocato, quindi ho fatto un po' fatica a trovare il ritmo. Però mi sono sentito libero, ho cercato di fare la mia partita e ho imbastito buone trame. Dopo due giorni non è facile, ma se scendi in campo col Milan devi giocare bene. Ci tenevo a dare un'ottima impressione. Ho sicuramente tanti margini di miglioramento, sono sicuro di riuscire a crescere ancora. Questa squadra merita tanti trofei, parlando di obiettivi, dobbiamo vincere il più possibile. Io voglio fare bene ogni partita, ma tutti i giocatori vogliono questo".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA