Manca sempre meno alla prima partita stagionale ufficiale dei rossoneri: il Milan, infatti, giocherà in Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto. Tra i convocati ci sarà anche Ardon Jashari al momento il colpo più importante del calciomercato rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente.
Milan, Jashari: "Ruolo? Decide Allegri. Bisogna adattarsi"
Milan, Jashari: “Ruolo? Decide Allegri. Bisogna adattarsi”
Ardon Jashari, centrocampista svizzero, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo Milan ufficialmente. Le parole sul ruolo
Milan, Jashari: "Ruolo? Nel calcio moderno giochi ovunque"—
Dove pensa di posizionarlo Allegri, se davanti alla difesa o mezzala: "Sarà l'allenatore a decidere come giocare e dove posizionarmi. Nel calcio moderno, a livello di centrocampo, ci sono così tante rotazioni che giochi ovunque. Bisogna adattarsi, fare più costruzione o scendere un po' per coprire. Vedremo come Allegri vorrà giocare, da parte mia non importa".
"Ho giocato anche da regista, da numero 10 o 6. Sarà una decisione dell'allenatore, non importa".
