Pioli: “Il Milan ha meno fame? Ma se abbiamo vinto un solo trofeo!”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa da Riyad ( Arabia Saudita ) alla vigilia di Milan-Inter , finale della Supercoppa Italiana . Interrogato dai cronisti presenti sulla possibilità che il momento di flessione dei rossoneri sia dovuto al fatto che il Milan ha meno 'fame' dell'anno passato, Pioli ha risposto quanto segue.

"Come fa una squadra così giovane che ha vinto un solo trofeo a non avere fame? C'è solo una cosa da fare: alzare la qualità del nostro gioco. Se abbassiamo la qualità diventa difficile vincere le partite, non è questione di avere la pancia piena".