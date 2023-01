Pioli: “Derby, una partita a sé. Dobbiamo aumentare il nostro livello”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, il derby di finale della Supercoppa Italiana

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa da Riyad ( Arabia Saudita ) alla vigilia di Milan-Inter , finale della Supercoppa Italiana . Interrogato dai cronisti presenti sulla possibilità di riscattare il brutto inizio di 2023 del suo Milan vincendo il derby e portando a casa un trofeo in stagione, Pioli ha risposto quanto segue.

"E' un match importante. Abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo, vorrebbe dire dare continuità al percorso che abbiamo iniziato. Sappiamo che l'ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sè, come lo sono tutti i derby. C'è un trofeo in palio e questo aumenta il livello della partita. E quindi dobbiamo aumentare il nostro livello". Mercato Milan, Pioli: "Questa è una bomba". La rivelazione del mister >>>