Milan-Inter, Pioli: “Noi pensiamo di poter eliminare chiunque”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League tra Milan e Inter, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato su cosa debba fare il Diavolo per battere quella che viene data da tutti per favorita, l'allenatore emiliano ha sostenuto come la squadra pensa di poter battere chiunque. Di seguito le sue parole a riguardo.