Milan-Inter, l’infermeria si svuota. Pioli: “Messias unico assente”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha fatto la conta degli indisponibili. L'infermeria si sta svuotando sempre di più. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Brozovic è importante nella costruzione dell'Inter, dobbiamo tenerlo in considerazione se vogliamo sporcare il loro inizio gioco. Poi dipenderà dalle nostre posizioni una volta persa palla. Non vogliamo aspettare se messi bene, ma essere aggressivi. Rebic sta bene ed è recuperato, idem Florenzi. Fodé sta bene e ha recuperato. A oggi l'unico indisponibile è Messias".