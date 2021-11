Milan, il report dell’allenamento odierno: tattica in primo piano / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Tattica in primo piano: tra due giorni c'è l'Inter

Squadra a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per proseguire la preparazione del Derby in programma domenica 7 novembre alle 20.45 a San Siro. Presenti, per seguire l'allenamento, Paolo Maldini e Frederic Massara.