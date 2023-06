Milan-Hellas Verona, Zaffaroni: “Erano con i titolari e motivati”

Se c'è stanchezza: "La stanchezza c'è, per tutti. È da dicembre che diciamo che ogni domenica è l'ultima spiaggia... La prestazione di oggi è confortante, siamo venuti fuori bene nel secondo tempo. Eravamo in parità a 5 minuti dalla fine e ci stavamo giocando la partita contro una squadra fortissima. Ora però si azzera tutto".

Come si azzera tutto: "Ci sono tutte le condizioni per fare la nostra partita domenica, per raggiungere il nostro obiettivo. Il Milan è il Milan, ma nel secondo tempo siamo venuti fuori bene. Sono sicuro che la squadra sarà in grado di tirare fuori la prestazione con lo Spezia per coronare questo lungo cammino che abbiamo fatto".