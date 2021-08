Milan, Giroud: “Qui per lasciare il segno”. Il meglio della conferenza (Video)

Olivier Giroud, nuovo numero 9 del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni salienti del bomber francese

Nemmeno il tempo di indossare la maglia del Milan che Olivier Giroud ha subito timbrato il cartellino. In occasione dell'amichevole contro il Nizza, il bomber francese ha permesso ai rossoneri di agguantare l'1-1 definitivo con un imperioso stacco di testa. A due giorni dall'esordio, l'ex Chelsea si è presentato in conferenza stampa per raccontare prime sensazioni e obiettivi. Queste le dichiarazioni salienti riportate dal profilo Twitter del Milan. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Vlasic lascia il CSKA, contatti vivi per Ilicic