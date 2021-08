Milan, Giroud: “La maglia numero 9? Non sono scaramantico” | News

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa. Il francese si è soffermato anche sulla maglia numero 9

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa. L'ex Chelsea si è soffermato anche sulla scelta della maglia numero 9: "Non sono scaramantico e quindi non credo che un numero di maglia possa condizionare le mie prestazione. Non penso a una maledizione, anche se sono consapevole che è una maglia indossata da grandi campioni come Inzaghi, Van Basten e Papin. Spero di rendere i tifosi orgogliosi".