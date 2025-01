Milan-Girona, Conceicao: “Fofana può farle tutte. Se Leao fa come dico io …”

Sul Milan che spreca tante occasioni e che potrebbe aver bisogno di Santiago Giménez: "Abbiamo lavorato per puntare sulle debolezze dell'avversario e siamo arrivati a fare cose interessanti in verticale. Nel secondo tempo c'è stata più voglia di non prendere il gol del pareggio che di segnare un altro gol, e io lo capisco. Per me essere al Milan è una responsabilità grande. Lavoriamo al massimo, anche i giocatori. Lavoriamo tanto per avere una evoluzione senza palla: avere un gruppo solido per non far sì che l'avversario arrivi facilmente davanti a Mike Maignan ... Con tutto il rispetto per il Girona".