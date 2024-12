Milan-Genoa, Vieira: “Leao fenomeno, Fonseca bravissimo. Ma noi …”

"Non ci preoccupiamo di cosa succede al Milan. Affrontiamo una squadra forte a livello individuale e con un allenatore bravissimo. I miei ricordi in rossonero? Positivi, sono stato lì con grandissimi giocatori. Ma ora mi concentro sul preparare bene la squadra. Come l’abbiamo preparata? Noi dobbiamo giocare. Hernandez è tra i più forti d’Europa e Leao è un fenomeno. Quando abbiamo la palla dobbiamo giocare, cercare il nostro gioco. Non vogliamo andare a Milano a difendere per 95 minuti. Vogliamo fare possesso e giocare con personalità".

Su alcuni singoli: "Pereiro e Balotelli stanno lavorando bene e stanno facendo di tutto per mettermi in difficoltà. Ci vuole tempo perché abbiano i 90 minuti, purtroppo non è facile organizzare partite infrasettimanali. Vitinha è stato infortunato negli ultimi mesi. È stato difficile trovare il ritmo, sta lavorando bene. È vicino a far vedere la sua qualità, ci sono anche altri che stanno facendo bene. Vitinha deve continuare a lavorare e aspettare la sua opportunità, mi piace la sua concentrazione".

"Abbiamo centrocampisti con esperienza e qualità e che che capiscono bene il gioco. Badelj, Frendrup e Thorsby stanno crescendo tutti e tre. Una cosa positiva per la squadra. Vasquez o Matturro? Sono scelte difficili, perché Matturro ha fatto benissimo. Anche Vasquez ha giocato con personalità a Udine. Mi fa piacere avere questi giocatori che mi mettono in difficoltà. Messias? Non sappiamo ancora i tempi di recupero. Dobbiamo aspettare l'inizio della prossima settimana saperne di più".