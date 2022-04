Milan-Genoa, Pioli: “Recuperati Bennacer e Rebic”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni fisiche di Ismael Bennacer e Ante Rebic

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. Pioli ha parlato delle condizioni fisiche di Ante Rebic e Ismael Bennacer: "La situazione di Zlatan è chiara, per una settimana non sarà disponibile, poi speriamo di averlo per il finale di stagione. Recuperiamo Bennacer e Rebic che stanno bene, possono giocare dall'inizio e possono subentrare. Vediamo domani". CLICCA QUI per leggere le altre dichiarazioni di Pioli.