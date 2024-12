Milan, Fonseca: “Io ho già visto un Milan come piace a me. Dobbiamo avere…”

Milan-Genoa , una partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo va alla ricerca di tre punti fondamentali dopo la vittoria contro la Stella Rossa. Nel prepartita grandi festa per il 125° anniversario del club . Come al solito, Paulo Fonseca ha parlato dei tanti temi della gara alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Tantissimi i temi presi in considerazione dall'allenatore portoghese. Ecco le sue parole su quando potremmo vedere il SUO Milan.

Milan, Fonseca: "Il Milan è come una montagna russa"

"Io ho già visto un Milan come mi piace, in diverse partite. Abbiamo bisogno di essere costanti. Non sono un mago. Non posso dire quando succederà. È come la montagna russa. Magari domani, magari dopo no. Quello che voglio è avere una squadra costante. Possiamo sbagliare tecnicamente e tatticamente. Però per me è difficile capire l'incostanza mentale della squadra. Si può risolvere, non come un cavallo, ma sì, ne sono sicuro. Le cose si guadagnano vivendo e con l'esperienza".