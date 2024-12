Milan, Fonseca: “Non ho mai parlato di questioni tattiche o tecniche”

Milan-Genoa , una partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo va alla ricerca di tre punti fondamentali dopo la vittoria contro la Stella Rossa. Nel prepartita grandi festa per il 125° anniversario del club . Come al solito, Paulo Fonseca ha parlato dei tanti temi della gara alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Tantissimi i temi presi in considerazione dall'allenatore portoghese. Ecco le sue parole sugli errori difensivi e su altre situazioni simili in altre squadre.

Milan, Fonseca: "Qui ci sono situazioni diverse e specifiche"

"Non ho mai parlato di questioni tattiche o tecniche dopo la partita. Non è stato quello il problema. L'unico problema è stato di atteggiamento e questo influenza il resto. Non è stato un problema difensivo. Non hanno creato quasi nulla. La squadra difensivamente sta molto meglio. Non è stato un problema tattico. Sì, è già successo, come a tutti gli allenatori. È normale e dobbiamo fare ciò che crediamo per risolvere le situazioni. Qui ci sono situazioni diverse e specifiche perché sono giocatori diversi in una squadra diversa. Però ho avuto altre situazioni simili".