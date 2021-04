Milan-Genoa, Ballardini: “Ibrahimovic si fa sentire anche quando non c’è”

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato del Milan in conferenza stampa. Queste le parole su Zlatan Ibrahimovic e non solo

Davide Ballardini , tecnico del Genoa, ha parlato del Milan in conferenza stampa. Queste le parole su Zlatan Ibrahimovic e non solo.

"La sua assenza non è un forte handicap. Ibrahimovic è un giocatore talmente importante che si fa sentire anche se non c'è".

"La stagione scorsa era un Milan che sembrava dovessero cambiare tutti perché non ne azzeccavano una. Da quel momento ha fatto risultati straordinari. E' un altro Milan quello che il Genoa ha incontrato prima del lockdown".

Sul Milan in casa e fuori casa

"Fuori casa poi hai un po' più di spazio alle spalle dei difensori, però il Milan è forte a prescindere. E ha sempre fatto, quest'anno e nell'ultima parte della stagione scorsa, delle grandi partite sia in casa che fuori".

Su come si affronta il Milan

"Lo affronti se stai bene come squadra e se fai una grande partita. Perché altrimenti le difficoltà ci sono anche quando fai una grande partita ma non sei al meglio. Se non sei così attento e concentrato rischi di fare una brutta figura".