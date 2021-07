Milan, Galliani: “Giocammo meglio a Istanbul che ad Atene. E’ il calcio”

Adriano Galliani ha parlato dell'ultima stagione del Monza tirando fuori un paragone che riguarda il Milan. Queste le dichiarazioni

Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza, ha parlato alla conferenza stampa di presentazione di Giovanni Stroppa. Per quale motivo il Monza non è riuscito a fare il salto in Serie A? Questa la risposta e il paragone con il suo Milan:

"Quali errori sono stati fatti? Non sono stati fatti errori. Florentino Perez mi dice sempre 'questo è il calcio'. Abbiamo fatto un campionato per andare su, la partita in cui ci sono stati errori è stata quella di Cittadella. Alla 38esima giornata potevamo ancora andare su, io ho le mie teorie. Ricordando il Milan con Liverpool ha giocato meglio a Istanbul che ad Atene. Esto es el futbol, non so dove abbiamo sbagliato".