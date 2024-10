Cosa ha pensato a fine primo tempo: “Ho fatto i complimenti alla squadra, stavamo facendo una grande partita, abbiamo creato e stavamo facendo ciò che avevamo provato in settimana. Gli ho detto di rimanere in partita perché si poteva ribaltare”.

Sul Milan Futuro poco pericoloso: “Siamo stati bravi ad aspettarli, a fare gioco sulle fasce. Abbiamo sofferto perché loro hanno qualità. Sono contento, per i ragazzi, per il morale, per chi è entrato. Già in settimana si vedeva fosse diversa. Bisogna alzare il livello e ci stanno provando”.

Come giudica il livello arbitrale della Serie C: "Non lo so, però come sbagliano i calciatori sbagliano anche gli arbitri. Non giudico. Abbiamo avuto episodi anche noi contro. A fine anno si compensa tutto".