Milan Futuro, Ibrahimovic: “I talenti potranno entrare in prima squadra”

"I talenti avranno la possibilità di entrare in prima squadra. Con la Primavera c'è troppa distanza. Come giovane entri in Primavera e vai troppo veloci, arrivi in prima squadra senza essere pronto. Per noi il Milan Futuro è importante perché avranno più tempo di crescere. La Serie C è un altro livello. Quando ti alleni con la prima squadra c'è una grande differenza. Sarà molto diverso: giocheranno contro gli adulti, sarà molto difficile, è una nuova cosa anche per noi. Siamo preparati, stiamo facendo tutto. Con questa iniziativa vogliamo credere nei nostri talenti e gli vogliamo dare l'opportunità di arrivare in prima squadra. Per noi i giovani sono importanti. Futuro e Prima Squadra per noi è solo una squadra: quello che farà Fonseca in prima squadra lo farà anche con il Milan Futuro. Sarà un 'copia e incolla'. Ci saranno allenamenti individuali. Devono diventare uomini. Primavera a Vismara. Loro non sono ancora pronti per la prima squadra e si alleneranno a Vismara. Cerchiamo profili da Milan. Fonseca non ha paura di puntare sui giovani. Ci saranno giocatori anche di più esperienza, serve equilibrio". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Clamoroso, arriva Morata? Di Marzio parla di un prezzo irrisorio >>>