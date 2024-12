Milan Futuro, Baresi: “Sofferenza finale? Io ero tranquillo. Stalmach …”

Un bilancio sul girone d'andata: "Ci si aspetta sempre il meglio da noi solo perchè ci chiamiamo Milan. Non dimentichiamo che siamo una squadra molto giovane, fa tutto parte di un percorso perchè in questo campionato non ti regala niente nessuno. Secondo me abbiamo intrapreso consapevolezza e mentalità rispetto all'inizio. Questi ragazzi stanno iniziando a capire l'importanza della Serie C. Sofferenza finale? Ero tranquillo".