Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito al vero ruolo di Zlatan Ibrahimovic

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una conferenza stampa riservata ai giornalisti che seguono quotidianamente il club rossonero, tra cui noi di 'PianetaMilan.it' per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione: tra i temi toccati anche il ruolo di Zlatan Ibrahimovic. Insieme a lui era presente anche Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Diavolo da qualche giorno a questa parte. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.