Milan-Fiorentina, Prandelli: “I rossoneri sono forti ma bravo Donnarumma”

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni di Prandelli nel post-partita

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Cesare Prandelli, tecnico viola, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Fiorentina a ‘San Siro‘, gara della 9^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Prandelli:

Sul bilancio della trasferta: “Da questa partita porto via qualcosa di buono e altre cosa meno. L’aspetto più importante è che non abbiamo mollato. Abbiamo avuto anche delle buone opportunità, bravo pure Donnarumma a salvare due volte. Non abbiamo mai mollato”.

Sulla sterilità offensiva: “La fase offensiva deve essere proposta con più giocatori, dobbiamo recuperare Ribery e Callejon al 100% e poi avremo più possibilità”.

Sul lavoro da fare: “Siamo su una strada da percorrere tutti insieme, possiamo farcela”.

Sul Milan: "Il Milan è forte, non perdono da 21 partite, noi però non abbiamo mollato e qualcosa di buono l'abbiamo fatto".