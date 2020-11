Milan-Fiorentina, Bonera: “Theo Hernandez forte, ecco cosa gli chiediamo”

Milan-Fiorentina, Bonera elogia Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Bonera, alla vigilia di Milan-Fiorentina, ha parlato delle qualità tecniche di Theo Hernandez. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “Ogni partita fa storia a se. A volte gli chiediamo di essere più alto o basso, ma interpreta bene le partite in entrambi i modi. E’ un giocatore forte, ha bisogno di campo, ma ha tutte le qualità per svolgere bene le due fasi”. Vuoi leggere le dichiarazioni integrali di Daniele Bonera? Clicca qui >>>