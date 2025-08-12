Milan, Estupinan: “Voglio rimanere in questo club per tanto tempo”

Pervis Estupinan, difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: ecco il punto sugli obiettivi
Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi, in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti. Ecco il punti sugli obiettivi.
Milan, Estupinan: "Finalmente sono arrivato in una grande società e voglio restare"
Sul suo obiettivo: "Voglio rimanere in questo club per tanto tempo. Finalmente sono arrivato in una grande società e voglio restare a lungo. Con gol, assist e prestazioni voglio contribuire ai successi. Vivrò in una bellissima città, si respira una bella aria, ho la pelle d'oca quando vedo i tifosi del Milan in giro con la maglia".