Milan, Estupinan: “Voglio rimanere in questo club per tanto tempo”

Pervis Estupinan AC Milan News
Pervis Estupinan, difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: ecco il punto sugli obiettivi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi, in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti. Ecco il punti sugli obiettivi.

Milan, Estupinan: "Finalmente sono arrivato in una grande società e voglio restare"

—  

Sul suo obiettivo: "Voglio rimanere in questo club per tanto tempo. Finalmente sono arrivato in una grande società e voglio restare a lungo. Con gol, assist e prestazioni voglio contribuire ai successi. Vivrò in una bellissima città, si respira una bella aria, ho la pelle d'oca quando vedo i tifosi del Milan in giro con la maglia".

Sull'obiettivo stagionale: "In ogni partita voglio rendere i tifosi soddisfatti. Partecipiamo in tre tornei, voglio vincerli tutti e tre. Vengo qui per vincere. Lo dico e sono emozionato mentre ne dico: ho tanti sogni nel cassetto con il Milan e so che se facciamo un bel lavoro possiamo farcela. E lavorando come stiamo facendo finora ...".

 

 

