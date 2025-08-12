Pianeta Milan
Milan, Estupinan: “Theo Hernández qui ha lasciato il segno. È il mio turno”

Pervis Estupinan, difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: non teme i paragoni con Theo Hernández
Pervis Estupinan, classe 1997, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi, in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Sul senso di responsabilità di occupare la maglia che fu di Theo Hernández, suo illustre predecessore in rossonero, Estupinan ha detto: "Sappiamo tutti che Theo è un giocatore eccellente, con un piede finissimo. È passato da questa squadra e ha lasciato il segno. Gli faccio i complimenti, ma ora tocca a me. È il mio turno".

"Non vedo l'ora di occupare quella fascia. Lavorerò sodo per restituire al Milan la fiducia che ha avuto in me. Cercherò di rallegrare i tifosi. Non vedo l'ora di vincere più titoli possibile qui al Milan, è uno dei miei obiettivi. Contento di vestire la maglietta numero 2, che fu di Cafu, è uno stimolo per rappresentarla al meglio", ha chiosato il laterale sudamericano.

