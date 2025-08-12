Milan, Estupinan: “Theo Hernández qui ha lasciato il segno. È il mio turno”

Sul senso di responsabilità di occupare la maglia che fu di Theo Hernández, suo illustre predecessore in rossonero, Estupinan ha detto: "Sappiamo tutti che Theo è un giocatore eccellente, con un piede finissimo. È passato da questa squadra e ha lasciato il segno. Gli faccio i complimenti, ma ora tocca a me. È il mio turno".