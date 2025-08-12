Pianeta Milan
Milan, Estupinan fa il punto sulle condizioni fisiche: ecco le sue parole

Pervis Estupinan, difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: il punto sulle condizioni fisiche
Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi, in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti. Ecco il punto sulle condizioni fisiche.

Milan, Estupinan: "Sono arrivato a Hong Kong con il paracadute. Cerco sempre ..."

Sulla sua condizione atletica: "Ne parlavo l'altro giorno con il preparatore atletico del Milan, sono arrivato a Hong Kong con il paracadute. Cerco sempre di mantenermi in buone condizioni fisiche per l'avvio della stagione. E anche qui sono arrivato in buona condizione, non vedo l'ora di presentarmi alla prima partita di campionato nel Milan e magari dare una gioia ai tifosi".

Pervis Estupiñán, classe 1998, è il quarto colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025 dopo Samuele Ricci, Luka Modrić e Pietro Terracciano. Il terzino sinistro ecuadoriano è arrivato per circa 18 milioni di euro più bonus dal Brighton per sostituire Theo Hernández nel ruolo.

 

 

