Milan, Estupinan: “Ecco la prima cosa che mi ha insegnato De Zerbi”

Milan, Estupinan su De Zerbi: "Ci ha migliorato un sacco, a me in particolare"

Su Roberto De Zerbi: "La prima cosa che mi ha insegnato è la comprensione della lingua italiana. Non la parlo ancora, ma la capisco. De Zerbi parlava con me nella sua lingua. Grandissimo tecnico, contento di essere stato allenato da lui. Ci ha migliorato un sacco, a me in particolare. Momenti positivi e negativi, ma io ricordo il meglio. E gli faccio i complimenti per le qualità umane e tecniche. Quello che ho imparato nel Brighton cercherò di metterlo in pratica qui".