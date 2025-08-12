Milan, Estupinan: “Ecco la prima cosa che mi ha insegnato De Zerbi”

Pervis Estupinan, difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: ecco il pensiero su De Zerbi
Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi, in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti. Ecco il parere su De Zerbi.
Milan, Estupinan su De Zerbi: "Ci ha migliorato un sacco, a me in particolare"
Su Roberto De Zerbi: "La prima cosa che mi ha insegnato è la comprensione della lingua italiana. Non la parlo ancora, ma la capisco. De Zerbi parlava con me nella sua lingua. Grandissimo tecnico, contento di essere stato allenato da lui. Ci ha migliorato un sacco, a me in particolare. Momenti positivi e negativi, ma io ricordo il meglio. E gli faccio i complimenti per le qualità umane e tecniche. Quello che ho imparato nel Brighton cercherò di metterlo in pratica qui".