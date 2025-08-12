Milan, Estupinan: “Con Leao possiamo ottenere bei vantaggi”

Pervis Estupinan , classe 1998 , terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi , in questa sessione estiva di calciomercato , si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti. Ecco il parere su Rafael Leao.

Milan, Estupinan: "Con Leao possiamo fare male a tante squadre"

Sulla connessione con Rafael Leao sulla fascia sinistra: "Sono preparatissimo, non vedo l'ora. Sappiamo delle qualità tecniche di Rafa. Sono motivatissimo di giocare con lui sulla stessa fascia. Possiamo ottenere bei vantaggi. Fin dall'inizio che ci siamo conosciuti mi ha salutato, sorriso. Con quel sorriso ho capito che possiamo fare grandi cose e fare male a tante squadre".