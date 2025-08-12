Milan, Estupinan: “Con Leao possiamo ottenere bei vantaggi”

Pianeta Milan
Pervis Estupinan, difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: ecco il pensiero su Rafael Leao
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi, in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti. Ecco il parere su Rafael Leao.

Sulla connessione con Rafael Leao sulla fascia sinistra: "Sono preparatissimo, non vedo l'ora. Sappiamo delle qualità tecniche di Rafa. Sono motivatissimo di giocare con lui sulla stessa fascia. Possiamo ottenere bei vantaggi. Fin dall'inizio che ci siamo conosciuti mi ha salutato, sorriso. Con quel sorriso ho capito che possiamo fare grandi cose e fare male a tante squadre".

Pervis Estupiñán, classe 1998, è il quarto colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025 dopo Samuele Ricci, Luka Modrić e Pietro Terracciano. Il terzino sinistro ecuadoriano è arrivato per circa 18 milioni di euro più bonus dal Brighton per sostituire Theo Hernández nel ruolo.

 

 

