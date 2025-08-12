Milan, Estupinan: “Allegri? Quando si lavora è serio. Vuole vincere”

Pervis Estupinan , classe 1998 , terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi , in questa sessione estiva di calciomercato , si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti. Ecco il parere su Massimiliano Allegri.

Milan, Estupinan racconta l'impatto con Allegri: "Quando si lavora ..."

Su Massimiliano Allegri: "Il primo impatto che ho avuto con il mister? Ho pensato che è una persona molto piacevole che sta lì, scherza con i giocatori. Quando si lavora, è una persona molto seria che vuole vincere. Mi piace molto il suo atteggiamento".