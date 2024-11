Milan-Empoli, Fonseca: “Con questo modulo troviamo la stabilità”

Se con Musah lì è il Milan titolare: "Mi sta piacendo molto, non lo so. Questa era una squadra che giocava con palloni lungo, era importante aiutare con Musah, io sono stato però molto soddisfatto anche da Chukwueze, che è tornato due volte in area. Questo è lo spirito che vogliamo. Questo modulo mi sta piacendo però. A volte contro altre squadre che hanno altre strutture è più difficile, ma stiamo trovando stabilità con questo modulo".

Su Gabbia che ha rinnovato e la difesa che non prende gol: "Di Gabbia posso dire solo cose buone. Sono soddisfatto del rinnovo, se c'è uno che merita è lui. Importante non aver preso gol con Juventus e oggi. Non abbiamo concesso neanche oggi. Questo porta fiducia, ma il lavoro è lungo".

Sul ritorno al gol di Morata: "Non sono mai stato preoccupato. Conosco molto bene Morata, è un gran professionista. Si sacrifica e segna. Porta anche fiducia in lui e merita questo".

Su Fofana: "Sta facendo una buona stagione. Lo conoscevo bene, per lui però è un nuovo ruolo. Non ha mai giocato da solo in questa posizione, sta progredendo tanto. Arrivato solo 8 giorni prima della stagione. Il campionato italiano è totalmente diverso, è un professionista e sta crescendo. Importantissimo. Oggi gli ho chiesto di essere equilibrato perché diffidato".