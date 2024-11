Milan-Empoli, D’Aversa: “Demerito nostro, scesi male in campo”

Come si mantiene il livello dell'avvio di campionato: "Bisogna far tesoro della sconfitta. Non bisogna pensare che ci può stare perdere. Subire 3 gol invece che uno è diverso. Dobbiamo pensare come siamo arrivati a perdere una partita senza storia per la prima volta".

Cosa si porta di positivo: "Qualche singolo e qualche rientro dagli infortuni. Ci sono ragazzi che sono entrati bene nonostante siano giovani. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".

Il Milan in proporzione alle altre grandi: "Stasera c'è merito del Milan, ma anche demerito nostro. Non so quanto. Però devo assumermi le responsabilità di questo. Con le grandi abbiamo giocato in casa, ma a Roma abbiamo giocato due volte e in modo totalmente diverse. Non posso fare un paragone perché non siamo stati gli stessi delle altre volte".ù

Se manca un po' di esperienza: "Hanno capito l'importanza e la fortuna di poter vivere questa partita. Però non abbiamo riportato in campo un atteggiamento giusto. Si prepara sempre la partita in base agli avversari. Noi dobbiamo ragionare su noi e sull'atteggiamento. Avevo chiesto di far fare al Milan una partita difensiva, ma abbiamo fatto troppi errori tecnici. Nel primo tempo non siamo entrati in campo bene, devo capire perché".

Sull'ottimo Empoli in stagione: "La partita di oggi non cancella nulla. Vedo i ragazzi mai soddisfatti, anche quando si pareggia con grandi squadre. Stasera non c'è soddisfazione. Noi che ci dobbiamo salvare non possiamo fare un primo tempo così".