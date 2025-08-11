Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, domani, martedì 12 agosto, alle ore 11:00, presso la sala stampa di 'Casa Milan', si terranno le conferenze stampa di presentazione di Pervis Estupiñán e di Pietro Terracciano.
CONFERENZA
Milan, domani le conferenze di Estupinan e Terracciano: luogo e orario
Pervis Estupiñán e Pietro Terracciano verranno presentati ufficialmente domani in conferenza stampa: quando parleranno i due nuovi del Milan
Il club di Via Aldo Rossi, dunque, presenterà ufficialmente a giornalisti e tifosi il nuovo terzino sinistro, giunto dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi e il nuovo secondo portiere, arrivato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina.
