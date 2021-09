Milan, domani la conferenza stampa di Bakayoko: ecco l’orario | News

Il Milan ha comunicato giorno ed orario della conferenza stampa di presentazione di Bakayoko, centrocampista rossonero. Le ultime news

Come appreso dalla nostra redazione, domani in Casa Milan ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Tiémoué Bakayoko, nuovo centrocampista rossonero. La conferenza si terrà domani, 2 settembre, alle ore 13:45 a Milanello. Sarà un'occasione, per gli addetti ai lavori ma anche e soprattutto per i tifosi del Diavolo di ritrovare il centrocampista classe 1995, prelevato dal Milan in prestito biennale (con diritto di riscatto) dal Chelsea. La conferenza di Bakayoko potrà essere seguita in diretta sui canali ufficiali di A.C. Milan e, ovviamente, in live testuale, su 'PianetaMilan.it'. Milan, ecco Messias. Le sue parole al canale ufficiale del club